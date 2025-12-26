叙利亚清真寺惊爆至少5死21伤

（法新社大马士革26日电） 国营叙利亚新闻社报导，西部荷姆斯��什叶派穆斯林少数分支教派阿拉维派人口为主的地区今天发生清真寺爆炸，造成至少5人死亡、21人受伤。

叙利亚新闻社（SANA）报导，当局正就发生在荷姆斯��（Homs）瓦迪达哈布区（Wadi al-Dahab）该清真寺内这起爆炸的属性展开调查。

报导引述卫生部官员纳桑（Najib al-Naasan）表示，21人受伤只是初步统计，意味数字可能增加。

荷姆斯市政府新闻办公室指出，这起爆炸发生于对穆斯林而言一周当中最重要的主麻日（星期五）晌午时举行的集体礼拜期间，这通常是清真寺人潮最多的时段。

叙利亚新闻社发布的画面显示，救援人员和安全部队正对四散清真寺内绿色地毯上的爆炸残骸进行逐一检查。目前尚无组织宣称犯案。

自从阿拉维派（Alawite）出身的长期领导人巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）去年遭到反抗军推翻、由占人口多数的逊尼派穆斯林所组新政府取而代之以来，叙利亚已经发生多起宗教派系冲突。

两名美国士兵和一位平民口译员本月稍早在叙利亚中部遇袭身亡，当局形容攻击者疑似是一名逊尼派极端圣战组织伊斯兰国（Islamic State）成员。