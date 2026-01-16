古巴悼念在美抓捕马杜洛期间阵亡官兵

afp_tickers

（法新社哈瓦那15日电） 古巴今天悼念在美国出兵逮捕委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）行动中阵亡的32名官兵。革命领袖卡斯楚（Raul Castro）也出席悼念仪式。

古巴当局宣布为这些阵亡官兵举行为期两天悼念，其中部分人员为马杜洛的护卫队成员。古巴当前面临川普政府持续加压威吓。

官员表示，32名阵亡官兵中有21人来自负责情报的古巴内政部，其余则属于军方。

古巴总统狄亚士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）与94岁高龄、已退休的前领导人卡斯楚，今天清晨身着全套军服，亲自迎接官兵遗骸。

根据国营电视台播出的画面，专机抵达哈瓦那的国际机场后，覆盖古巴国旗的骨灰坛被从飞机卸下。

内政部长阿尔瓦雷斯（Lazaro Alberto Alvarez）将军表示，国家向这些官兵表达敬意与感谢。他说，这些官兵在美军1月3日突袭委内瑞拉首都卡拉卡斯、并从住宅逮捕马杜洛夫妻的行动中「战至最后一枪一弹」。

他还说：「我们不是无奈地迎接他们，而是抱着无比自豪的心情。」并强调美国永远无法收买古巴人民的尊严。

骨灰坛随后由吉普车运往国防部，沿途哈瓦那市民站在街道两旁致敬。

首都居民今天可前往悼念，活动将在美国驻哈瓦那大使馆外集会作结。