史诗怒火行动 美军3死5重伤

afp_tickers

2 分钟

（法新社杜拜1日电） 美国战争部今天指出，对伊朗行动已经造成3名美军成员阵亡、5人身受重伤。这是美国与以色列联手行动、击毙伊朗最高领袖哈米尼后，首度传出美军伤亡。

无视美国总统川普威胁以「前所未有的武力」进一步打击，伊朗今天对波斯湾（Persian Gulf）各地发动新一波报复攻击，誓言为哈米尼（Ali Khamenei）遭到杀害复仇。

德黑兰街头人潮聚集，有人哀悼、有人庆祝，爆炸声此起彼落。以色列军方则宣布，再度针对伊朗首都核心目标进行打击。

五角大厦指出：「史诗怒火行动（Operation Epic Fury）造成3名美国军人阵亡、5人重伤…主要作战行动仍在继续，我方回应行动持续进行中。」声明表示，另有数人受到轻微弹片伤和脑震荡。

伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）今天宣布展开「大规模」攻击，沙乌地阿拉伯利雅德、阿拉伯联合大公国杜拜和阿布达比、卡达杜哈、巴林麦纳玛（Manama）、以色列耶路撒冷（Jerusalem）和特拉维夫（Tel Aviv）都传出爆炸声。以色列救难单位表示，在贝特西迈希（Beit Shemesh）有至少9人丧生。

伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，哈米尼之死「等同于对穆斯林宣战」，并警告：「伊朗认为，对这桩历史性罪行的行凶者和主谋进行复仇，是我们合法的义务和权利。」