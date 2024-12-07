同出席巴黎圣母院重开典礼 泽伦斯基可能与川普会谈

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（法新社巴黎6日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）等贵宾将出席明天举行的巴黎圣母院重开典礼，预料泽伦斯基将寻求与美国总统当选人川普谈谈乌克兰对抗俄罗斯侵略的艰难行动。

川普决定出席这场典礼，令人臆测泽伦斯基也将赴巴黎，与川普进行自他上月再次赢得美国总统大选后两人的第一次面对面会谈。巴黎圣母院于2019年失火，诸多建筑结构毁损，经修复后将于明天重新开放。

川普曾矢言要强行推动和平协议以终止俄乌战争，还在竞选总统过程中夸口能在「一天」之内做到，因为美国的武器供应对乌克兰抵御俄军入侵至为关键。

一名乌克兰政府消息人士告诉法新社，泽伦斯基将与力挺乌克兰的东道主法国总统马克宏（Emmanuel Macron）会面，但「也可能有其他会谈，特别是与（美国）总统当选人川普」。

川普的出席，将巴黎圣母院重开典礼变成一场重要的外交聚会。

预计约有40名元首和政府领袖出席典礼，其中许多会希望在川普明年1月20日就职之前先与他建立关系。

乌克兰军队在东部战线与步步进逼的俄军苦战，泽伦斯基政府一直请求美国现任总统拜登政府供应新武器。

俄罗斯今天表示，俄军已攻占后勤枢纽波克罗夫斯克市（Pokrovsk）附近一座村庄，另在工业小镇库拉霍韦（Kurakhove）附近也再下一城，在乌东前线的两个关键地区取得更多进展。

分析师说，未来数月将是俄乌战争的关键，目前双方都想在川普力促和平谈判之前争夺战场气势。

川普上月提名大力批评美国对外军援的退役将领凯洛格（Keith Kellogg）出任乌克兰特使，这使乌克兰愈来愈担心要割让大片领土。

拜登政府则于本月2日宣布为乌克兰追加7.25亿美元军援方案。