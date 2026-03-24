否认川普称美伊已会谈 伊朗对以色列新一轮飞弹打击

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（法新社德黑兰24日电） 美国总统川普才对与伊朗就结束战争进行「非常良好」的谈判表示肯定，几小时后伊朗就在24日凌晨对以色列发动新一波飞弹攻击；伊朗稍早也在川普讲完后，出面否认曾与美方有过对话。

川普这天外飞来一笔的揭露激励动荡的金融市场，也顺势压低油价。在此之前稍早，他曾设下最后期限，要求伊朗重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）航道，否则美国将「彻底摧毁」伊朗电厂。

川普表示，他的政府正与一名「高层人士」对话，同时警告，如果谈判在未来5天内失败，「我们将持续加大空袭」。

根据Axios报导，不愿具名的以色列官员指出，川普政府谈判的对象是伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf），是伊朗最具影响力的非宗教派政治人物之一。

报导称，美国谈判代表魏科夫（Steve Witkoff）及库许纳（Jared Kushner）最快本周可能在巴基斯坦与伊朗代表团会面，美国副总统范斯（JD Vance）也有可能参与。

白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）并未否认相关报导，仅表示「关于会面的各种臆测，只有等白宫正式宣布才可视为定案」。

巴基斯坦总理夏立夫（Shehbaz Sharif）23日表示，他已与伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）通话，并承诺巴方将协助促进区域和平。

然而，卡利巴夫在社群平台X上贴文，称目前「没有任何谈判」正在进行，强调川普意在「操纵金融与石油市场」。

官方的伊朗通讯社（IRNA）报导，伊朗外交部发言人贝卡伊（Esmaeil Baqaei）表示，已收到「一些友好国家传递的美方要求谈判以结束战事」的讯息，但否认已展开任何谈判。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他已与川普通话，承认华盛顿方面认为有达成协议的可能，但强调将持续打击伊朗和黎巴嫩，以确保以色列安全。

他说：「川普相信可以利用以色列国防军和美军取得的巨大成就……作为协议筹码。」

伊朗官方媒体报导，他们今晨再度对以色列发射飞弹。以色列救难单位则公布北部一栋建筑受损的照片。

黎巴嫩国营媒体则表示，以色列夜间对贝鲁特南部发动7次空袭。