哈利王子返英参加活动 国王公务繁忙不会与儿子见面

2 分钟

（法新社伦敦8日电） 英国哈利王子（Prince Harry）的发言人今天表示，哈利王子这次回到英国，将不会与国王查尔斯三世（King Charles III）见面，因为国王公务繁忙。

据报导，39岁的哈利王子已经回到英国，参加「永不屈服运动会」（Invictus Games）10周年一连串庆祝活动。永不屈服运动会是哈利王子为伤残退伍军人发起的国际体育活动 。

哈利王子是国王查尔斯三世的小儿子，他和美国籍妻子梅根（Meghan）2020年辞去王室职务并搬到美国洛杉矶，两人与2名子女同住，期间只回过英国几次。

从那时候起，他们与王室其他成员开始疏远。哈利王子与他的哥哥，王位继承人威廉王子（Prince William）据说几乎不再交谈。

哈利王子最近的公开行程是在今年2月，当时白金汉宫（Buckingham Palace）宣布，75岁的国王查尔斯三世被诊断罹患癌症，哈利王子因此搭机返英探视父亲，并短暂与他相聚。

媒体臆测在萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子这趟旅程中，两人将再次会面，但哈利王子发言人表示，两人不会见面。

哈利王子的发言人说：「针对诸多关于公爵本周是否会在英国与父亲会面的诸多询问和持续的臆测，遗憾的是，由于国王陛下行程安排的关系，这将是不可能的。」

「公爵当然能谅解父亲已允诺出席的行程，及其他的优先事项，不过也很希望能够尽快再见到他。」