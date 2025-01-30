哈玛斯释放8人质 换回110名巴勒斯坦囚犯

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（法新社耶路撒冷30日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」为首的武装分子再度释放以色列人质，换回被以色列监禁的巴人囚犯，载着获释囚犯的巴士今天在欢呼声中抵达约旦河西岸的雷马拉。

哈玛斯（Hamas）这次释放3名以色列人质与5名泰国人，但过程一片混乱，导致换回巴人囚犯的程序被短暂耽搁。到了黄昏时分，2辆载着囚犯的巴士终于驶离约旦河西岸（West Bank）的以色列奥佛监狱（Ofer Prison）。

电视台画面显示，以方人质稍早在加萨走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯（Khan Younis）获释时，数以百计的加萨人争相目睹移交过程，现场持枪人士难以控制场面，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）谴责这种景象「令人震惊」。

以方随后表示，已获得斡旋者保证未来人质会「安全获释」。

法新社记者目击，数以百计欢欣鼓舞的巴勒斯坦人在巴士抵达雷马拉（Ramallah）时上前迎接。

第一个下车的是比出胜利手势的苏贝迪（Zakaria Zubeidi），今年49岁的他曾是一名高阶武装分子领袖，因参与导致多名以色列人死亡的攻击而入狱。

欢呼群众立刻将苏贝迪扛上肩头。

以色列监狱单位证实在最新交换行动中，释放了110名囚犯。这是根据1月19日停火协议进行的第3场人质囚犯交换行动，该协议旨在结束加萨战争。

下一次交换行动安排在2月1日进行，预计会有3名以色列男性获释。