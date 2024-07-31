哈玛斯领袖哈尼雅伊朗遇袭身亡 国际反应一次看

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（法新社巴黎31日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）表示，哈玛斯政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭以色列袭击身亡，震惊国际社会。

以色列尚未对哈尼雅的死讯发表评论，但许多国家警告，这将严重影响促进以哈战争停火的努力。法新社整理各方反应如下：

● 巴勒斯坦自治政府

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）虽是哈尼雅的竞争对手，但抨击这次刺杀是个「懦弱」行为。

阿巴斯办公室发布声明表示，阿巴斯「强力谴责暗杀哈玛斯领袖哈尼雅的行动，认为这是一种懦弱的行为，使事态加剧」。

「他敦促我们的人民和他们的部队团结一致、保持耐性，坚定地反对以色列占领。」

● 伊朗

哈尼雅到伊朗首都德黑兰（Tehran），是要参加伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）的就职典礼。裴泽斯基安在社群平台X写道：「伊朗伊斯兰共和国将捍卫领土完整、荣誉、骄傲和尊严，并让这些恐怖主义侵略者对他们懦弱的行径感到后悔。」

● 卡达与土耳其

哈尼雅居住于一直居中调解加萨冲突的卡达，他在2017年流亡后也曾在土耳其待过一段时间。卡达外交部称这次袭击为「令人发指的罪行」、「可耻的暗杀」。

卡达外交部表示，在德黑兰的袭击是「危险的升级」，且「公然违反国际与人道法」。

「这次暗杀和以色列不断针对加萨平民的鲁莽行为将导致地区陷入混乱，破坏和平的机会。」

土耳其也表示谴责。土耳其外交部表示，「我们谴责在德黑兰暗杀哈玛斯政治局领导人哈尼雅的可耻行为」，并指「这次攻击是为了使加萨战争扩大到地区层面」。

「（以色列总理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府再次表明，他无意实现和平。如果国际社会不采取行动阻止以色列，我们的地区将面临更大的冲突。」

● 俄罗斯与中国

哈尼雅曾于2022年9月前往莫斯科，就以色列与巴勒斯坦之间的冲突进行谈话，而哈玛斯与竞争对手法塔组织（Fatah）上周才在北京举行会谈。

俄罗斯外交部副部长鲍格达诺夫（Mikhail Bogdanov）告诉俄罗斯新闻社（RIA Novosti）：「这是一起完全不可接受的政治暗杀事件，且将导致紧张情势进一步加剧。」

俄罗斯上院联邦院（Federation Council）副议长柯萨契夫（Konstantin Kosachev）预测，中东地区的「相互仇恨将突然加剧」。

中国外交部发言人林剑对此则表示：「我们高度关注有关事件，坚决反对并谴责暗杀行为。」

● 哈玛斯盟友

与以色列对峙正在恶化的黎巴嫩真主党（Hezbollah）发布声明表示：「哈尼雅领导人的殉难…将加强所有在抵抗前线上的圣战者的决心，使他们更加顽强…并让他们在面对犹太复国主义敌人时更加坚定。」