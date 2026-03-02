哈米尼遇袭 伊朗最高领袖接替流程懒人包

（法新社巴黎1日电） 伊朗表示，在美国与以色列空袭击毙伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）后，将迅速任命新的最高领袖，并坚称伊朗体制已做好充分准备，将填补此核心权力大位。

以下是有关任命最高领袖程序的重点整理：

● 谁来决定？

自1979年革命建立伊斯兰共和国以来，现行体制结合神权政治与民主元素，由最高领袖掌握最高权力。

最高领袖为终身职，由民选的专家会议（Assembly of Experts）选出。理论上，领袖受这个最高神职机构监督，但实际上掌握国内外所有政策的裁决权，同时也是武装部队总司令。

专家会议由88名法学家组成，每8年改选一次。迄今为止，该会议仅监督过一次权力交接：即1989年革命创始人何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）因病逝世后，选出哈米尼继任。

● 快速任命新领袖

当局表示，将依据宪法迅速做出决定。国家电视台报导，宪法监护委员会（Guardian Council）发言人今天表示：「根据法律，必须尽速选定领袖；鉴于目前处于战时状态，这项程序将在最短时间内完成。」

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）今天向半岛电视台（Al Jazeera）表示：「或许就在这一两天，新任最高领袖就会出炉。」

他在空袭发生前曾表示，伊斯兰共和国的体制旨在应对领导层危机，而且「不依赖于特定个人」。

阿拉奇本周稍早接受「今日印度报」（India Today）专访时表示：「每当有需要时，专家会议就会为国家选出新的最高领袖。正如当年何梅尼逝世后的情况一样，他们在不到24小时内就选出新领袖。」

● 过渡时期领导层

伊朗当局在证实哈米尼死讯后，迅速宣布成立3人过渡领导委员会来治理国家。成员包括宪法监护委员会成员之一的法学家阿拉菲（Alireza Arafi）、总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian），以及司法总监艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）。宪法监护委员会有一半成员由最高领袖任命。

裴泽斯基安今天表示，过渡领导委员会已开始运作。他在国家电视台播出的预录影片中说：「我们将全力以赴，继续走由（伊朗伊斯兰共和国建国者）何梅尼所开创的道路。」

● 往昔的领袖选任

在1980年代，何梅尼最热门的接班人选原被认为是资深教士蒙塔兹瑞（Ayatollah Hossein Ali Montazeri），但这位革命领袖在逝世前不久改变支持对象，于是专家会议改选哈米尼掌大权。

哈米尼遇刺身亡时年为86岁，众所皆知他最初曾拒绝这项提名，但在教士们一致支持下，最终确立他的接班地位，自此他对权力的掌控从未松动。