哥伦比亚发生坠机事件 机上15人全数罹难

（法新社波哥大28日电） 哥伦比亚民航局表示，一架载有15人的飞机今天在邻近委内瑞拉边界地区坠毁，机上乘客与机组人员全数罹难，当中包括1名国会议员。

这架由国营航空公司沙提纳（Satena）营运的飞机，从边境城市古库塔（Cucuta）起飞，排定23分钟后降落在不远的欧康纳（Ocana），但在降落前不久就与塔台失去联系。

机上共有13名乘客和2名机组员。民航局官员向法新社表示：「无人生还。」

古库塔地区地势多山、天气多变，并有大片区域由哥国最大游击组织「全国解放军」（ELN）控制。

政府已调派空军协助搜索飞机并寻获罹难者遗体。

据传1名国会议员与1名立法候选人也在机上。

当地议员卡利优（Wilmer Carrillo）表示：「我们这起空难让人忧心的消息…我的同事昆特罗（Diogenes Quintero）、萨塞度（Carlos Salcedo）以及他们的团队就在这架飞机上。」

昆特罗是哥国众议院议员，萨塞度则是投入下届选举的参选人。

失事机型为美国豪客比奇1900（Beechcraft 1900）双螺旋桨飞机。

当地行政首长告诉地方媒体指出，目前已寻获7具遗体。