国会信任投票未赢得足够支持 蒙古总理辞职下台

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（法新社乌兰巴托2日电） 蒙古国会声明指出，总理奥云额尔登今天在国会信任投票中未能赢得足够支持，已辞职下台。

法新社报导，蒙古首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）爆发连续多天的抗议活动，指控官员贪腐；蒙古国会随后对总理奥云额尔登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）发动秘密投票。

在国会投票结果公布后，奥云额尔登发表谈话说：「能够在疫情、战争和关税等艰困时期，为我的国家和人民服务，我深感荣幸。」

在继任者于30天内获任命之前，奥云额尔登会继续担任看守总理。

蒙古是位在亚洲北部内陆的民主国家，数十年来持续在对抗根深蒂固的贪污腐败。

蒙古境内有许多人认为，国内煤矿业多年来繁荣发展，富裕精英阶层从中累积巨富，却牺牲了百姓的利益。

当地经常出现动乱与抗议活动；上周，有数以百计年轻人在首都乌兰巴托举行示威，要求奥云额尔登下台。

让民怨进一步沸腾的，是有人指控总理家人生活奢华，已远超过公务员所能付担的范围。

总理办公室在上个月给法新社的声明中，「坚决」否认相关指控，称这些是「诽谤」。

国会今天的信任投票有约82位议员参与，有44人支持奥云额尔登，38人不支持。

由于支持人数在126席的国会未达过半的64票门槛，促使奥云额尔登辞职下台。（译者：纪锦玲）