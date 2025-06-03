The Swiss voice in the world since 1935
登录

国会信任投票未赢得足够支持 蒙古总理辞职下台

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社乌兰巴托2日电） 蒙古国会声明指出，总理奥云额尔登今天在国会信任投票中未能赢得足够支持，已辞职下台。

法新社报导，蒙古首都乌兰巴托（Ulaanbaatar）爆发连续多天的抗议活动，指控官员贪腐；蒙古国会随后对总理奥云额尔登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）发动秘密投票。

在国会投票结果公布后，奥云额尔登发表谈话说：「能够在疫情、战争和关税等艰困时期，为我的国家和人民服务，我深感荣幸。」

在继任者于30天内获任命之前，奥云额尔登会继续担任看守总理。

蒙古是位在亚洲北部内陆的民主国家，数十年来持续在对抗根深蒂固的贪污腐败。

蒙古境内有许多人认为，国内煤矿业多年来繁荣发展，富裕精英阶层从中累积巨富，却牺牲了百姓的利益。

当地经常出现动乱与抗议活动；上周，有数以百计年轻人在首都乌兰巴托举行示威，要求奥云额尔登下台。

让民怨进一步沸腾的，是有人指控总理家人生活奢华，已远超过公务员所能付担的范围。

总理办公室在上个月给法新社的声明中，「坚决」否认相关指控，称这些是「诽谤」。

国会今天的信任投票有约82位议员参与，有44人支持奥云额尔登，38人不支持。

由于支持人数在126席的国会未达过半的64票门槛，促使奥云额尔登辞职下台。（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
27
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
8
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团