国外侨民选票弥补国内得票率 摩尔多瓦亲欧盟总统成功连任

afp_tickers

3 分钟

（法新社基希纳乌3日电） 摩尔多瓦的亲欧洲联盟现任总统桑杜（Maia Sandu）今天赢得紧绷的总统大选决选，击败亲俄政党支持的对手。桑杜说，这是一堂「民主课」。

曾是苏联加盟共和国的摩尔多瓦处于乌克兰和欧盟中间，这场选举因俄罗斯干预的指控而蒙上阴影。

两周前，摩尔多瓦一场公民投票以些微优势支持加入欧盟。

根据选举委员会公布几乎完成的开票结果，桑杜的得票率达54.94%，亲俄的社会主义党（Socialist Party）支持的斯托亚诺格洛（Alexandr Stoianoglo）则获45.06%的选票。桑杜去年免除斯托亚诺格洛的检察总长职务。

目前已开票的选举结果显示，桑杜在国内只拿下48.8%的选票，实际上输给斯托亚诺格洛的51.2%，但桑杜可望获得超过8成的国外侨民支持。

桑杜说：「亲爱的摩尔多瓦同胞，今天，各位传授了一堂民主课，值得载入历史教科书…自由、真相和正义会获胜。」

欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）为桑杜赢得连任和摩尔多瓦的「欧洲未来」道贺，说需要一种「罕见力量来克服你在这场选举中面对的挑战」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）也说，民主「胜过所有干预和花招」。

另一个前苏联加盟共和国乔治亚的执政党上周末也赢得一场有争议的国会选举，俄罗斯同样被控企图影响选民，但莫斯科否认这类指控。

摩尔多瓦当局今天指出有「攻击、挑衅和破坏稳定的企图」。

警方说，他们正调查俄罗斯涉嫌透过「有组织的运输」将居住在俄罗斯的人送往白俄罗斯、亚塞拜然和土耳其，让他们在这些国家的摩尔多瓦外交馆处投票。

当局表示，网路攻击和假炸弹威胁也将国外投票活动当作目标。

在俄罗斯2022年开始全面入侵乌克兰后，桑杜就申请加入欧盟，入盟谈判已于今年6月正式展开。

在今年10月20日的公投中，仅有50.35%的选民支持加入欧盟，桑杜将这个结果归咎于「外国干预」。警方说，他们侦破了一桩俄罗斯贿选计画，可能影响多达1/4的选票。