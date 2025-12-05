国际援助遭砍 比尔盖兹称今年儿童死亡数恐攀升

（法新社巴黎4日电） 微软共同创办人暨慈善家比尔盖兹（Bill Gates）今天表示，富裕西方国家大幅削减国际援助下，今年全球的儿童死亡人数恐怕是本世纪以来首次增加，他称这是「一大悲剧」。

比尔盖兹（Bill Gates）指出美国削减援助幅度最大，同为亿万富豪的马斯克（Elon Musk）一度执掌的政府效率部（DOGE）「应该对许多人丧命负起责任」。

不过，身兼全球多项公卫计画主要赞助者的比尔盖兹在西雅图接受视讯访问时也说，英国、法国及德国同样「过度」削减援助。

根据「比尔暨梅琳达盖兹基金会」（Bill and Melinda Gates Foundation）今天发布的「守门员报告」（Goalkeepers report），削减援助造成今年5岁以下儿童死亡人数预估增至480万人，将比2024年高出20万人。

比尔盖兹说道，自千禧年初以来每年约有1000万名儿童死亡，之后死亡数逐年稳定下降，如今看到预期死亡人数增加，这是「一大悲剧」。

报告指出，今年来针对开发中国家的援助锐减27%，使疟疾、爱滋病毒（HIV）及小儿麻痹等多种疾病的防治进展受到威胁。

受比尔盖兹资助的「健康计量评估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation）模型推估，若全球削减援助幅度维持在约30%，到2045年底前恐怕会多出1600万名儿童死亡。

他强调：「这代表有1600万名母亲必须面对没有人愿意、也不该承受的事。」

他并抨击马斯克今年稍早执掌政府效率部时，突然中断对美国国际开发总署（USAID）的援助，导致情况「一团糟」。美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）3月初宣布，川普政府正式将USAID 83%的对外援助计画取消。

比尔盖兹虽认同「富裕国家预算非常紧缩」，但也对欧洲多国援助预算遭「过度」锁定感到遗憾。

他期盼，疫苗这类新工具能在未来5年内再次压低儿童死亡率。