国际特赦组织：中国打压海外留学生制造恐惧氛围

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（法新社伦敦13日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天表示，中国正在打压从事政治活动的留学海外公民，有些学生还通报说，位于中国的家人遭到骚扰。

中国当局容不下政治异议，常利用精密的科技工具和恫吓手段来打压国内示威者和维权人士。

国际特赦组织发布报告说，中国政府打压政治行动主义正以「跨国镇压」的形式日渐扩展到海外。这份报告引述在8个欧洲与北美洲国家留学的数十名学生访谈内容。

国际特赦组织指出，有海外学生通报，他们参加纪念1989年天安门广场血腥镇压事件等国外活动后，位于中国的家人就受到威胁。

国际特赦组织提到，这些海外学生的家人所受威胁包括「撤销护照、让他们失业、阻挡他们升迁和领取退休福利，甚至限制他们的人身自由」。

学生们还说，他们被禁止于中国社群应用程式（App）发文，且受到监控，而这类应用程式往往是他们跟家人联系的唯一方式，因为中国设有网路防火墙。

一位学生告诉国际特赦组织，警方把「他与家人的微信（WeChat）网路对话纪录」拿给他父母看。

学生们指出，他们在课堂和社交互动上主动自我审查，但无孔不入的被监视感导致他们出现心理问题，「从压力、创伤到妄想、抑郁都有」。

一名学生告诉国际特赦组织：「我真的很想发表论文…但我很担心，所以选择不发表。」

中国尚未对这份报告作出回应。但北京当局曾否认打压海外公民的说法，坚称中国尊重其他国家主权，任何警务活动都符合法律规定。

美国研究组织「自由之家」（Freedom House）去年公布的报告发现，从2014年以来，中国要为数以百件「跨国镇压」案例负责，包括企图施压其他国家强制遣返维吾尔人。

国际特赦组织表示，北京当局打压海外学生，「在西欧和北美的大学校园制造『恐惧氛围』，对学生的人权造成负面影响」。

国际特赦组织中国事务部门主任布鲁克斯（Sarah Brooks）说道：「中国跨国镇压的影响，对学术自由核心的思想自由交流构成严重威胁。」