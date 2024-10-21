土耳其总统昔日盟友变眼中钉 伊斯兰教士葛兰83岁逝世

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（法新社伊斯坦堡21日电） 土耳其政府今天证实，流亡美国的伊斯兰教士葛兰过世。他曾是土国总统艾尔段的盟友，然而两人决裂后，艾尔段视葛兰为头号公敌，并指控他就是2016年未遂政变的幕后黑手。

土耳其外交部长及葛兰（Fethullah Gulen）领导的「志愿服务运动」（Hizmet Movement）今天证实，葛兰于美国流亡期间逝世，享寿83岁。

葛兰出生于土耳其，自1999年起便定居于美国宾州，2017年被褫夺土国国籍，土国当局多次试图引渡他未果。他曾是艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的亲密盟友，两人日后却变成仇敌。

艾尔段于2003年成为总理后，曾借助葛兰的网络巩固权力。然而两人的紧张关系于2010年开始浮现，并在3年后爆发为深仇大恨。

当时一起贪污丑闻重创艾尔段的核心集团，他指责葛兰透过自己在司法与警界的支持者网络策动贪污调查，并将葛兰视为「头号公敌」。

艾尔段自此持续指控，葛兰领导着一个旨在推翻他的「平行国度」（parallel state）。透过经营庞大的学校网络，葛兰的志愿服务运动遍布各大洲。

在2016年7月，一场拙劣政变在土耳其以失败告终后，艾尔段对葛兰的仇恨加剧，他相信是葛兰在幕后操纵政变。艾尔段政府指控，志愿服务运动是「恐怖组织」，但葛兰坚持该组织只是由慈善团体和企业组成的网络。

土耳其当局在政变结束后，随即开始镇压葛兰支持者或「葛兰主义者」（Gulenist）。超过70万人受起诉，约3000名葛兰的追随者因被控涉入政变而遭判无期徒刑。

巴黎政治学院（Sciences-Po）研究员巴尔奇（Bayram Balci）告诉法新，葛伦过世对土耳其不会造成什么影响。

巴尔奇说：「自从2010年与艾尔段决裂，尤其是2016年政变未遂之后，葛兰的形象变得非常糟糕，鲜少有人高度推崇他。」

他还说，志愿服务运动也不再具有往日显赫规模，其影响力锐减，庞大的学校网络如今主要只在德国、美国、奈及利亚和南非运作。