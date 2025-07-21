土耳其总统重申支持赛普勒斯两国方案 吁国际社会接受现状

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（法新社赛普勒斯北尼柯希亚20日电） 土耳其总统艾尔段（Tayyip Erdogan）今天重申，土耳其支持赛普勒斯的两国方案，并敦促国际社会接受这个地中海岛国目前的分裂状态。

自1974年以来，赛普勒斯一直处于分裂状态。当年在希腊军政府支持下，首都尼科西亚（Nicosia）发生政变，土耳其随后挥军入侵。1983年宣布成立的北赛普勒斯土耳其共和国（Turkish Republic of Northern Cyprus），目前只有土耳其方面承认。

法新社报导，艾尔段在访问北赛普勒斯时表示：「我们完全支持基于两国方案的愿景。」他此次到访是为了纪念土耳其军队进入赛岛51周年。

艾尔段说：「现在是国际社会面对现实，实现和平的时候了。」

就在艾尔段到访北赛普勒斯数天前，联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）表示，尽管有关赛普勒斯岛上边境关卡的问题仍然存在，但对立的双方领导人在联合国纽约总部的会面「具有建设性」。

艾尔段今天呼吁国际，结束对北赛普勒斯土耳其共和国的孤立。

上一轮有关赛普勒斯和平的主要谈判，是在2017年7月于瑞士克莱恩-蒙塔纳（Crans-Montana）举行，但最终破裂。