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土耳其：库德族战士解除武装前持续备战

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（法新社伊斯坦堡19日电） 土耳其国防部消息人士今天强调，安卡拉在沿叙利亚北部的边境地区持续面临威胁，将会继续建军备战，直到库德族战士「解除武装」。

外界日益忧心土耳其可能袭击库德族控制的叙北边境城镇科巴尼（Kobane）。阿拉伯语地名为埃因阿拉伯（Ain al-Arab）的科巴尼镇位在叙北曼比季（Manbij）东北方约50公里处。

土耳其在叙北部署数以千计大兵，并在当地支持一支代理人武装部队，与库德族主导的叙利亚内战军事同盟「叙利亚民主力量」（SDF）持续冲突。获美国支持的SDF被安卡拉视为叛乱团体库德工人党（PKK）的延伸。

上述消息人士表示：「恐怖组织对我们边境和我们在叙利亚的行动区构成的威胁继续存在。」

「在PKK和（库德族民兵团体）人民保卫军（YPG）恐怖组织解除武装、其外籍战士离开叙利亚之前，我们将在打击恐怖主义范围内继续建军备战并且实施相关措施。」

土耳其指责作为SDF主力的YPG是PKK附随团体，华府和安卡拉都认为PKK是「恐怖」组织。自2016年以来，安卡拉已多次对SDF展开重大军事行动。

不过该名军方消息人士表示，土耳其相信叙利亚新统治者和安卡拉支持的反抗军「将会解放遭到恐怖组织PKK和YPG占领地区」。

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