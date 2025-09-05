The Swiss voice in the world since 1935

圣战组织袭击西非马利外资设施

（法新社阿必尚5日电） 与盖达组织（Al-Qaeda）结盟的圣战士对西非马利境内由外国公司营运的工业设施发动一波突袭，企图削弱军政府执政基础。当地中国企业首当其冲，至少11名中国公民遭到绑架。

联合国指出，活跃于广泛西非地区的强大圣战组织「支持伊斯兰和穆斯林团体」（Group for the Support of Islam and Muslims）是非洲沙赫尔地区（Sahel）当前最大威胁。这个组织以其阿拉伯语名称每个字首字母的缩写JNIM为外界所熟知。

JNIM今年6月曾警告，装备精良的旗下战士将对在马利营运的所有外资企业，以及所有未经其「批准」而执行马利公共工程的企业发动攻击。马利自从2020年和2021年接连发生政变以来就由军政府统治。

联合国近日的报告指出，该组织「核心目标仍是建立一个能够挑战军政府政权合法性的酋长国，迫使其交出权力，并实施伊斯兰教法」。

华府智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）表示，JNIM在马利西部的袭击行动使其得以「建立对外资企业强取豪夺的勒索网络，削弱马利政府的合法性」，同时绑架外国人，「向其母国政府索取赎金」。

自7月底以来，已有7处在马利营运的外资工业设施遭到JNIM攻击。根据美国企业研究所，马利是非洲黄金和锂矿数一数二大生产国。

其中6处由中国企业营运，多数分布在西部黄金藏量丰富的开伊（Kayes）地区。美国企业研究所分析师卡尔（Liam Karr）告诉法新社，至少有11名中国公民于袭击期间遭到绑架。

卡尔说：「就目前掌握的状况来看，中国首当其冲。」

美国企业研究所示警，JNIM在西部的攻势恐重创与中国的商业关系。中国是马利最大经济伙伴之一。

自政变以来，马利对中国的依赖持续加深。与前殖民宗主国法国和更广泛的西方国家分道扬镳后，军政府已向中国、俄罗斯和土耳其积极靠拢。

