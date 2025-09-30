塔利班关闭阿富汗光纤网路 全国通讯停摆

afp_tickers

3 分钟

（法新社喀布尔30日电） 阿富汗的塔利班政权以防止犯罪为由，连续两天强行关闭光纤网路，全国网路及行动电话中断，通讯停摆，几乎所有产业都受波及。

根据国际监测网路故障事件的非政府组织Netblocks指出，昨天晚间起，行动电话与网路服务讯号逐渐减弱，最终连线率仅剩平时1%不到。

这是自2021年塔利班夺权，严格实行伊斯兰律法以来，阿富汗首次出现全国性通讯中断。

「没有手机和网路，我们什么资讯都收不到」，喀布尔42岁店主纳吉布拉（Najibullah））无奈地表示。「生意全靠手机联系，货运配送、下订全都要靠手机。现在街上像放假一样，大家都待在家里，市集完全停摆。」

不愿具名的政府官员受访时曾警告，阿富汗的光纤网路即将被切断，行动电话也会受影响。这名官员透露，将有「8千到9千个电信基地台」停止运作，并表示本次断网将「持续至另行通知」。

「全国银行业、海关等所有产业都会受到波及，因为现在没有其他通讯方式可供替代。」

NetBlocks表示，这起大规模断网「明显是当局刻意中断的结果」。

在基础建设有限的国家，如阿富汗，电话服务与网际网路经常共用相同的光纤。近几周以来，阿富汗多地网路长期处于极慢或间歇性断线的状态。

同时，法新社记者也回报，包括北部的巴达克珊（Badakhshan）、塔喀（Takhar），以及南部的坎达哈（Kandahar）、海曼德（Helmand）等多个省份，皆出现同样的通讯限制。

塔利班政府去年曾强调，总长9350公里的光纤网路是带领阿富汗与全球接轨、脱离贫困的「重点建设」。不过这些工程多系美国支持的前政府所建置。