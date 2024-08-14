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塔利班接掌阿富汗3周年 在前美军基地阅兵庆祝

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（法新社喀布尔14日电） 塔利班当局为庆祝接管阿富汗3周年，今天在位于首都喀布尔郊外的昔日美军基地举行阅兵仪式，并在几个重要城市举办庆祝活动。

2021年，美国支持的阿富汗政府瓦解，其领导人出逃流亡之后，塔利班组织（Taliban）军队同年8月15日攻占喀布尔（Kabul）并掌权至今。

塔利班政权总理艾昆德（Mohammad Hassan）昨天透过声明表示：「胜利日是这个伊斯兰国家历史上意义重大且令人骄傲的一天，对阿富汗人民而言尤其如此。」

塔利班政府今天于美军先前在阿富汗的行动中心「巴格兰空军基地」（Bagram airbase）举行阅兵及发表演说，这个基地距离喀布尔约40公里。

由于伊斯兰国（Islamic State）袭击仍持续威胁阿富汗，喀布尔及塔利班发源地坎达哈（Kandahar）在「胜利日」前夕皆部署额外维安措施。

塔利班结束20年叛乱活动后，其政府这3年来巩固对阿富汗的统治，严格诠释伊斯兰教教义并据此执法，不过至今尚未获得任何国家正式承认。

安全一直是塔利班当局的首要之务。尽管许多阿富汗人对40年接连不断的冲突告终感到欣慰，阿富汗仍面临经济危机，人民也陷入日益恶化的人道危机。

国际非政府组织发表联合声明警告，阿富汗有多达2370万人需要人道援助，对这个国家的金援缺口却不断扩大。

塔利班政府对女性实施限制措施也仍是症结点。联合国称这些政策是「性别隔离」（gender apartheid），而女性首当其冲。

非政府组织「人权观察」（Human Rights Watch）再次呼吁国际社会施压塔利班政府，敦促它撤销对女性的限制措施。她们被排除在公众生活之外，也被禁止接受中高等教育。

人权观察的阿富汗籍研究员阿巴西（Fereshta Abbasi）指出，塔利班接管阿富汗3周年，是对这个国家陷入人权危机的严肃提醒，但也应是呼吁各界采取行动的警钟。

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