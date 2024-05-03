境外影响力法案掀抗议 联合国促乔治亚政府撤回

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（法新社日内瓦2日电） 联合国人权事务高级专员图克（Volker Turk）今天呼吁乔治亚政府撤回具有争议的「境外影响力」法案，并对警方朝抗议群众使用暴力表达关切。

乔治亚国会昨天通过这项立法的二读，且首都昨晚再度发生反对境外影响力法案的抗议活动。批评人士抨击此法仿效俄罗斯的法律，目的是让异议人士噤声。

如果正式通过，此法将要求任何从海外接收20%资金以上的独立非政府组织与媒体机关登记为「追求外国势力利益的组织」。

图克今天说：「我敦促乔治亚当局撤回这项法律草案，并与公民社会和媒体组织等机构展开对话。」

他说：「将接受外国资金的非政府组织与媒体机构贴上『为外国势力利益行事的组织』的标签，对言论与结社自由构成严重风险。」

执政联盟乔治亚之梦（Georgian Dream）重新提出境外影响力法案，遭批评人士抨击是在打压异己后，这个地处高加索地区、黑海之滨的国家自4月9日起出现大规模反政府抗议。

警方本周早些时候以暴力驱散示威活动，动用催泪瓦斯、高压水炮与橡皮子弹，并殴打和逮捕数十名抗议人士。

图克说，执法机关据传朝抗议群众与媒体不必要且过度使用武力，他对这些传闻表示关切，并敦促对在抗议或拘留期间的不当对待指控展开调查。