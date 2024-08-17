墨西哥毒枭在美国被捕 黑吃黑或「叛国」充满谜团

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(法新社墨西哥市17日电） 恶名昭彰的墨西哥贩毒集团首脑赞巴达（Ismael “El Mayo” Zambada）意外在美国被捕，不但充满了Netflix影集般的悬疑，也垄罩了许多的谜团。

现年76岁的赞巴达在1990年代与「矮子」古兹曼（Joaquin “El Chapo” Guzman）共同创立西纳罗亚集团（Sinaloa Cartel）贩毒。

尽管美国政府悬赏1500万美元缉拿他，但他大半辈子都没被逮到。

然而，今年7月25日，赞巴达与古兹曼的儿子何瓦金（Joaquin Guzman Lopez）搭乘私人飞机在美国降落时被捕。

赞巴达的律师和美国驻墨西哥大使声称，赞巴达是遭到绑架。

赞巴达被捕后发表声明称，何瓦金邀请他7月25日参加在墨西哥的古里亚坎（Culiacan）郊外一座牧场举行的会议。

他宣称，他在那里被带到一个漆黑的房间后遭到「伏击」，然后被戴上手铐、蒙着头塞进一辆皮卡车，再载到附近一条跑道「强行押进一架私人飞机」。

根据赞巴达的说法，这架飞机降落在美国德州的艾尔帕索（El Paso）。但一名美国官员说，降落地点是在美国新墨西哥州的圣德瑞沙（Santa Teresa）。

令人不解的是，赞巴达声称他的2名保镖在整个过程中失踪，其中一人还是墨西哥西纳罗亚州（Sinaloa）的警察首长。

前美国缉毒局（DEA）探员维吉尔（Mike Vigil）告诉法新社：「当我读到这篇声明，听起来像是一篇小说。」

美国和墨西哥都否认与赞巴达被绑有关，但墨西哥政府曾暗示何瓦金和美国官员之间有对话。 赞巴达则试图将墨西哥官员扯进来，他称当时自己赴约是为了会见西纳罗亚州州长罗查（Ruben Rocha）。罗查是墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）的支持者。

赞巴达说，何瓦金请他帮忙调解罗查和墨西哥反对派国会议员库恩（Hector Cuen）之间的冲突。

赞巴达声称，库恩在他被伏击地点遭到「谋杀」，当时他在现场。

不过，西纳罗亚州检方本月12日公布一段据称是库恩7月25日遭杀害的影片，但地点是在古里亚坎的一座加油站，且是死于一起抢案。

罗查否认和西纳罗亚集团有任何关联，并说7月25日当天他在美国洛杉矶。

罗培兹欧布拉多和墨西哥新的总统当选人薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）都支持罗查的说法。 墨西哥检察总长办公室15日则表示，若任何人涉入赞巴达遭「非法」移交，将被以「叛国罪」起诉。

维吉尔指出，赞巴达在美国被捕，比较可能的情况是何瓦金藉由交出赞巴达来换取他和他弟弟欧维迪欧（Ovidio）的好处。欧维迪欧去年被引渡到美国。 然而，何瓦金也有可能为了报复赞巴达的亲属在父亲古兹曼于美国纽约法院审判中提供不利证词，古兹曼最后被判处无期徒刑。