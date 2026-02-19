墨西哥游乐场枪击案酿1死8伤 居民控帮派横行

afp_tickers

2 分钟

（法新社墨西哥圣弗朗西斯科德尔林孔18日电） 墨西哥当局指出，中部一处热闹的游乐场今天发生枪击事件，造成1人死亡、8人受伤。目击者形容当时母亲们惊声尖叫、孩童恐慌奔逃。

这起枪击事件发生于17日晚餐时间过后不久，地点在圣弗朗西斯科德尔林孔（San Francisco del Rincon）小镇。枪击发生时公园内有许多孩童玩耍。

根据瓜纳华托州（Guanajuato）州长贾西亚（Libia Dennise Garcia）表示，一名36岁男子丧生，另有多名「女孩、男孩及青少年」受伤。

一名因安全考量要求匿名的母亲说：「我正在帮小女儿洗澡时，听到大约20声枪响。」她赶紧外出查看，只见「母亲们大声呼喊自己的孩子」。

这个约8万人口的小镇当局表示，已有3名孩童出院，另有5人仍在接受治疗，所有幸存者目前均「无生命危险」。官方未公布他们的年龄。

居民抱怨，帮派分子经常在社区聚集，却未受到警方干预。一名同样要求匿名的居民表示：「算上这起事件，附近已经发生第四起枪击案。」她说，教堂晚上有课程，当时公园里有很多孩子，「孩子们四散奔逃的场面真的很可怕」。

州检察官办公室已宣布展开调查。

这是不到一个月内，瓜纳华托州发生的第二起大规模暴力事件。1月底，瓜纳华托州一场足球赛后发生攻击，造成11人死亡、12人受伤。（编译：徐睿承）