墨西哥3名失踪冲浪客疑遇害 尸体头部皆有弹孔

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（法新社蒂华纳5日电） 墨西哥当局今天表示，据信是在冲浪之旅失踪的2名澳洲兄弟和1名美国人，他们的尸体头部皆有弹孔。

下加利福尼亚州（Baja California）检察官安德拉德（Maria Elena Andrade）在记者会上表示，澳洲卡勒姆与杰克罗宾森（Callum and Jake Robinson）兄弟及其美国朋友卡特（Jack Carter），他们的亲属已在墨西哥协助遗体身分识别。

安德拉德表示，「亲属们昨天抵达美国，今天来到检察官办公室。」

安德拉德补充说，受害者们「头上皆有弹孔」，动机据信是有人企图偷窃他们的皮卡车。

该车已被烧毁并在附近发现。

检察官表示，3名嫌疑人（其中1名女性）因涉嫌直接或间接参与此案而被拘留。

卡勒姆罗宾森（Callum Robinson）身高有193公分，曾在美国超级袋棍球联盟（US Premier Lacrosse League）打球，该联盟在其网站留言表示，对其3人的悲剧感到「心碎」。另根据澳洲媒体报导，杰克罗宾森（Jake Robinson）是伯斯（Perth）的一名医生。

调查人员稍早表示，这些尸体是在犯罪猖獗的西北部下加利福尼亚州悬崖顶的一口竖井中发现，很可能是失踪游客的尸体。

安德拉德说尸体「严重腐烂」，「鉴于服装和某些特徵，例如长发和具体的身体描述，这些尸体「很有可能」就是3名失踪男子。