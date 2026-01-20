为何瑞士大学在防范学术间谍方面要不断升级举措？

我领导西班牙语团队，确保发布内容的质量，使其适合20多个国家的西班牙语读者。我也是专注于外交事务的记者团队中的一员，解释时事及其与瑞士的关系是我工作的核心部分。
2026年01月20日
由于现行的各自为政、零散无章的审查体系已经难以应对来自中国、俄罗斯及其他国家针对瑞士商业和军事能力间谍威胁与日俱增，瑞士各高校可能会进一步加强对外国学生和学者的审查力度。
