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多明尼加驱逐海地移民 人数比去年同期大增71%

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（法新社多明尼加首都圣多明哥5日电） 多明尼加移民当局今天表示，2025年迄今，全国已驱逐超过11万9000名海地人，比去年同期增加71%。

多明尼加总统阿比纳德（Luis Abinader）去年5月成功连任，他在竞选期间承诺将增加遣返海地的移民人数。海地是此区域最贫穷的国家，且饱受帮派暴力蹂躏。

多明尼加移民总局（DGM）在声明中表示：「移民总局4月遣返了3万2540名海地非常规移民，2025年1月至4月这4个月内，遭遣返人数达11万9003人。」声明还说，此一数字「与去年同期相比增加71%」，而2024年共有27万6215人遭驱逐出境。

多明尼加自4月底开始突袭公立医院，逮捕无证孕妇与新生儿母亲，严厉打击来自邻国海地的非法移民。

人权组织批评阿比纳德的举措「残忍」。

阿比纳德最近增派更多军队驻守边境，同时宣布计划延长多明尼加与海地之间一道长达54公里的边境围墙，这两个相邻的加勒比海（Caribbean）国家共享伊斯班尼奥拉岛 （Hispaniola）。

根据官方数据，约有50万海地人在多明尼加生活；多明尼加人口约1130万人。（译者：屈享平/核稿：刘文瑜）

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