大白菜价格因热浪飙涨近70% 韩国泡菜面临危机

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（法新社首尔20日电） 韩国今天公布的数据显示，席卷国内各地的空前热浪使大白菜价格攀涨，跟去年同期相比飙升近70%，而大白菜正是制作韩国知名美食泡菜的主要材料。

国营事业「韩国农水产食品流通公社」（Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation）公布数据，单颗大白菜价格昨天触及9337韩元（约新台币224元），跟去年同日价格相比大涨69.1%。

专家表示，夏季气温上升造成供应不稳，尤其是在较凉爽气候才能成长茁壮的山区高地大白菜。

韩国「国立作物科学研究所」（National Institute of Crop Science）病毒学家李永奎（Lee Young-gyu，音译）说道：「此外，气候变迁改变了土壤病害的爆发模式。」

他告诉法新：「举例来说，土壤传播性真菌病害正在蔓延，像是导致大白菜枯萎的根腐病。」

李永奎还说，也有通报指称幼苗因极端高温死亡，或因强烈阳光照射而枯萎。

韩国农村振兴厅本月成立一个研究所，负责因应山区高地大白菜供应不稳的问题，他们警告，若不采取措施应对气候变迁，适合于夏季种植大白菜的地区可能会在2090年之前消失。

韩国气象厅本月5日发布的报告显示，今年6月至8月的夏季全国平均气温为摄氏25.6度，比往年同期平均值23.7度还高出1.9度，刷新1973年建立气象观测网以来的最高纪录。