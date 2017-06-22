此内容发布于2017年6月22日 下午12:36

瑞士政府通过联邦留学生奖学金委员会(FCS，多语)外部链接向包括美国、澳大利亚和印度在内的许多国家的留学生提供奖学金。

同时，瑞士各大学也提供自己的奖学金，并在引入优绩奖学金。



欲了解有奖学金申请资格的国家名单及其它详细信息，请访问联邦教育、科研与创新秘书处外部链接(英、德、法、意)网站。

瑞士所有大学都和美国大学有交换留学生计划(多语)外部链接，让两国学生可以体验对方的高等教育体系。



基于双边协议、深具威望的傅尔布莱特-瑞士奖学金计划外部链接(Fulbright – Swiss Scholarship Program) 为有才华的美国和瑞士学生提供奖学金，使他们在瑞士或美国进行深造。想了解更多信息请访问美国驻瑞士使馆外部链接(英)网页。

瑞士国家交换及留学机构外部链接(Movetia，英、德、法、意)为促进学子实现在官方或非官方教育领域的海外交换和流动性，而提供支持、推动以及便利性。



友情提示：瑞士联邦教育、科研与创新秘书处并不通过邮件通知有关奖学金的事宜。通常情况下，奖学金接由所在国的瑞士方代表直接管理。瑞士官方不会对涉及奖学金的询问进行回复，也不会负责金额交接事宜。

伊拉斯莫计划(Erasmus)

瑞士参加了第一个伊拉斯莫方案，该方案出台于上个世纪80年代，旨在促进欧洲各国大学生交换。

然而，继2014年围绕反对大规模移民动议进行全民公投之后，欧盟便中止了瑞士的伊拉斯莫计划成员资格(2014年至2020年)。在这种压力之下，欧盟和瑞士政府达成了一项权宜之计，其中，瑞士需要承担经济成本，并负责该项目的组织工作。



2017年4月，瑞士政府宣布将于2017年底临时性解决方案到期之后，将这一能让学生继续从欧盟教育、培训、青年及体育计划中获益的方案有效期延长两年。不过截至目前，瑞士政府还并没有完全排除或于2021年再次重新申请加入伊拉斯莫计划(或是其后续计划)的可能性。

伊拉斯莫计划涵盖了大学在校注册生及学徒生的交换项目，与此同时，它还为成人、中学在校生以及校外青年提供交换机会。

瑞士资讯swissinfo.ch

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