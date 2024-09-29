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奥地利国会大选 极右派可望首度夺胜

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（法新社维也纳29日电） 根据奥地利公共广播集团奥地利广播集团公布的预测，极右派在今天的国会大选中得票领先保守派执政党，准备在这个阿尔卑斯山国家取得历史性胜选。

奥地利自由党（FPOe）已数度参与联合政府，但是不曾在全国性大选中胜选。

然而，即使夺胜，它是否能够组成政府，仍在未定之天。

奥地利广播集团（ORF）根据邮寄投票和今天较早结束的投票所开票情况进行预测，奥地利自由党将囊括29.1%选票，中间偏右政党人民党（OeVP）则将拿下26.2%。

选民不满移民、通货膨胀、COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫等政策，使得奥地利自由党的声势自从党魁基克（Herbert Kickl）于2021年领军以来反弹，符合极右派政党在其他欧洲国家支持度看俏的趋势。

基克在维也纳郊外普克斯多夫镇（Purkersdorf）投完票后告诉记者：「我对今天的感觉很好，相信氛围正确，而且这氛围将转化成为选票。」

总理内哈默（Karl Nehammer）承诺「稳定而非混乱」，最近几周一直在试图缩小与奥地利自由党的民调落差。

内哈默在维也纳投完票后说：「充满信心，而不是恐惧，才能够以更好方式解决问题。」

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