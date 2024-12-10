奥地利计画遣返叙利亚人 欧洲多国冻结庇护程序

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（法新社柏林9日电） 叙利亚总统巴夏尔．阿塞德昨天遭推翻后，奥地利计画很快将展开叙利亚难民驱逐行动，英国、德国、法国、义大利等欧洲多国则表示，将暂停所有叙利亚人的待决庇护申请程序。

遭到战火肆虐的叙利亚情势瞬息万变，德国在内多国政府都表示将会持续观察，奥地利则示意将很快展开叙利亚难民驱逐行动。

在移民成为欧洲的重要敏感问题之际，其他欧洲国家的极右翼政治人物也提出类似要求，包括拥有全欧最大叙利亚裔社群的德国在内。

反移民的德国另类选择党（AfD）主席魏德尔（Alice Weidel）对叙利亚人昨天展开大规模集会欢欣鼓舞庆祝巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台一事嗤之以鼻。

她在X平台上发文说：「在德国境内庆祝『叙利亚获得自由』的每一个人显然不再有逃离家园的理由。」 德国外交部发言人指出，「很遗憾，阿塞德政权已然终结的事实无法保证未来出现和平演变」。

德国接纳近100万叙利亚难民，这些人大部分于2015年、2016年期间在前总理梅克尔（Angela Merkel）治下入境。 德国内政部联邦移民与难民局（Federal Office for Migration and Refugees）现在实施新作法，进行中的庇护程序「于情势更明朗之前」暂时不予作出裁定。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）表示，移民回国的「确切可能性难以逆料，在如此动荡不定情况之下妄加臆测，作法不专业」。

国际特赦组织（Amnesty International）抨击德国冻结庇护程序裁定的作法，强调目前无法完全了解叙利亚人权处境。

联合国难民机构首长也示警，在难民回国这个议题上应该「有耐心并且保持警觉」。

奥地利境内接纳约10万叙利亚人，保守派总理内哈默（Karl Nehammer）指示内政部，「进行中的所有叙利亚人庇护申请暂停处理，已经核准的所有庇护案件则进行检讨」。

奥地利内政部长卡纳（Gerhard Karner）表示，已经指示内政部「针对有序地遣返和驱逐回叙利亚的计画进行准备」。 法国内政部也表示，叙利亚人的庇护申请案将予搁置。荷兰、瑞士、丹麦、瑞典、挪威也都宣布类似作法。据报导，克罗埃西亚也已跟进。

英国内政部表示，「我们评估当前情势」的同时也采取相同作法。 义大利政府昨晚于内阁会议后同样宣布暂停有关的庇护申请，「与欧洲伙伴们作法一致」。

希腊政府发言人则表示，期盼阿塞德垮台终将「让叙利亚难民得以安全回家」，但该名发言人没有宣布具体作法。