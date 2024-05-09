奥运圣火抵法国 马赛老港塞爆15万人到场见证

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（法新社马赛8日电） 历经12天航行，奥运圣火搭乘19世纪三桅帆船「贝伦号」抵达法国马赛（Marseille），吸引多达15万人到场朝圣；对2024巴黎奥运主办单位而言，这是首场重大维安考验。

距离巴黎奥运开幕仅剩79天，从希腊乘船出发的圣火今天抵达法国南部的马赛老港。

当「贝伦号」（Belem）驶入马赛老港（Old Port of Marseille）时，数以百计小船紧随其后，法兰西巡逻兵（Patrouille de France）飞行表演队在空中描绘奥运五环标志后，接着喷出代表法国国旗的红、白、蓝3色彩烟，搭配绚丽烟花。

希腊4月16日在奥运发源地奥林匹亚（Olympia）点燃奥运圣火，接着在4月26日举行的仪式中，将圣火移交巴黎奥运主办单位。

曾在奥运摘下金牌的法国游泳选手马纳杜（Florent Manaudou）高举火炬走下甲板，接着把火炬传给帕拉林匹克运动会（Paralympic Games）短跑冠军凯塔（Nantenin Keïta），凯塔再将火炬交给法国饶舌歌手朱尔（Jul），点燃了奥运圣火火盆。

圣火上岸后，1万名火炬手会将圣火传递到法国64个地区。它将在长达1万2000公里旅程中穿越400个城镇和数十个旅游景点，途经法国本土，以及加勒比海、印度洋和太平洋的海外属地，并于7月26日成为巴黎奥运开幕式焦点。

在奥运门票价格过高掀起争议、安全问题也持续引发担忧后，法国主办方希望，他们大肆宣传的「代表性」奥运的首场公开大型活动能振奋民众。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）赞扬马赛安全部队「前所未见的努力」，并在观看圣火抵达后表示，他希望奥运能让法国团结起来。

马克宏说：「我希望我们的同胞想像这是一个团结的时刻，我们有能力做到这一点，并引以为荣。」

法国上次举办奥运是在100年前。

继2016年负面消息不断的里约奥运，以及2021年受疫情影响的东京奥运之后，巴黎奥运被视为这场体育盛会的重要时刻。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）