委内瑞拉临时总统任命内政部长之女当观光部长

（法新社卡拉卡斯2日电） 委内瑞拉临时总统罗德里格斯今天任命内政部长卡贝友之女丹妮耶拉・卡贝友出任内阁职务。卡贝友在委内瑞拉国内势力强大，他与女儿都遭到美国制裁。

自长期执政的前总统马杜洛（Nicolas Maduro）被美国推翻以来，罗德里格斯（Delcy Rodriguez）一直在美国方面对她的要求与自身支持者之间求取微妙平衡。

罗德里格斯在通讯软体Telegram发布最新内阁改组消息表示，卡贝友（Diosdado Cabello）之女丹妮耶拉・卡贝友（Daniella Cabello）将出任观光部长。

美国政府悬赏2500万美元（约新台币7亿8920万元）缉捕卡贝友，他的女儿也因支持马杜洛2024年备受争议的连任成功说法及随后镇压抗议的行动，遭到美国财政部制裁。

丹妮耶拉・卡贝友2024年获马杜洛任命，负责委内瑞拉出口及观光推广相关事务。

卡贝友普遍被视为委内瑞拉第2号人物，地位仅次于马杜洛，他对罗德里格斯政府的支持也被认为至关重要。

卡贝友同时也是执政党委内瑞拉联合社会党（PSUV）的秘书长。

马杜洛在美军上月发起的致命行动中遭推翻，随后被押送至纽约面对毒品相关指控的审判。罗德里格斯接掌政权后，卡贝友承诺警方会支持她。

尽管罗德里格斯曾是马杜洛的坚定盟友及副总统，美国总统川普（Donald Trump）仍表示，只要她遵循华府的政策，尤其是在石油方面，美方愿与罗德里格斯合作。