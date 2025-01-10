委内瑞拉反对派领袖马查多 遭短暂拘留后获释

afp_tickers

2 分钟

（法新社卡拉卡斯9日电） 委内瑞拉亲民主领袖马查多（Maria Corina Machado）今天在躲藏数月后现身首都卡拉卡斯，带领抗议活动后短暂遭安全部队拘留。她获释后表示，委内瑞拉「将会自由」。

57岁的马查多过去曾是工程师，后来成了异议人士，她今天在大规模警力部署下现身在数以千计名反对派支持者中，并登上一辆皮卡车。

这场抗议活动是针对将于明天宣誓就职第3个6年总统任期的领袖马杜洛（Nicolas Maduro），尽管这次选举结果备受争议。

由于普遍担心政府再度发起血腥镇压，现场人数低于预期。马查多向现场全神贯注的群众喊话说：「我们不害怕！」

她说：「从今天起，我们进入新阶段。委内瑞拉自由了。」随后她披上一件深色外套、戴上黑色头盔，跃上一辆摩托车后座离开现场。

接下来发生的事情仍不明朗。支持者表示，她离开集会后遭安全部队「暴力抓捕并强行带走」。

马查多团队后来透露，她从机车上被推下来，「现场传出枪响」，她在短暂拘留期间「被迫录制几段影片」。

马查多稍后在社群媒体平台X上发布讯息感谢挺身抗议的群众，并对一名在她被「政权镇压部队」拘留时遭子弹击伤的委内瑞拉民众表示同情。

她补充表示：「我现在身在一个安全的地方，并比以往更加坚定，将与你们并肩走到最后！」

她承诺将于明天进一步说明「今天发生的事以及未来计画」。最后她说：「委内瑞拉将会自由！。」

内政部长卡贝友（Diosdado Cabello）称反对派说法是「谎言」，他说：「如果决定要拘押她，她就会被拘押。她疯了。」