委内瑞拉周边军事活动升温 美FAA吁民航机提高警觉

（法新社华盛顿21日电） 美国联邦航空总署（FAA）今天向在委内瑞拉领空飞行的民用飞机发出警告，指出由于美国在此区大规模集结兵力，当地存在「军事活动升高」的危险性。 FAA表示，由于「委内瑞拉境内或周边的安全情势恶化以及军事活动升高，此区的飞机应「提高警觉」。

FAA表示：「这些威胁可能会对所有高度的飞机构成潜在风险，包括在飞越期间、航班的到场与离场阶段，机场与地面上的飞机也可能受波及。」

华府已派遣一个航空母舰打击群、其他海军军舰以及匿踪飞机到此区，称这些部署目的在遏制毒品走私，但却引发卡拉卡斯方面的担忧，认为美国的目标是推动政权更迭。

与此同时，美国即将把一个据称由委内瑞拉左翼领袖马杜洛（Nicolas Maduro）主导的贩毒集团列为恐怖组织，这项认定将于数天后生效；有人认为，此举预示着美国将对马杜洛政府采取军事行动。

自9月初以来，美军已在加勒比海和东太平洋对20多艘涉嫌走私毒品的船只发动袭击，导致80多人死亡。

但美国迄今尚未公布证据，证明其锁定的船只是用于走私毒品或对美国构成威胁，这波行动与随之而来的军事集结，也加剧了区域紧张局势。