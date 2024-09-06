委内瑞拉大选争议未决 反对派吁国际承认龚萨雷兹当选

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（法新社卡拉卡斯5日电） 委内瑞拉7月大选引发争议，反对派领袖马查多（Maria Corina Machado）今天呼吁全球承认反对派总统候选人龚萨雷兹（Edmundo Gonzalez Urrutia）当选。

多国不愿承认委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）声称成功连任的说法。但这些国家也未承认龚萨雷兹当选，仅呼吁委内瑞拉政府公布详细计票结果，证明马杜洛确实赢得第3个任期。

马查多透过视讯说：「全世界都知道龚萨雷兹当选总统，马杜洛以大幅票数差距败选。」

她说：「我想现在当然到了一个必须往前走的时间点…此刻龚萨雷兹应获承认当选委内瑞拉总统。」

美国、欧洲联盟和数个拉丁美洲国家都拒绝在看到详细选举结果之前承认马杜洛自称胜选的说法。

反对派已公布自己的投票纪录，声称结果显示龚萨雷兹赢得67%的选票。

但委内瑞拉选举机关表示，由于系统遭受网路攻击，无法提供7月28日大选结果的完整明细。观察家则说，没有证据显示曾出现这类攻击。

马查多说：「他们不会公布，因为结果会证明我们才是赢家。」

联合国安全理事会今天应厄瓜多要求开会讨论局势。厄瓜多已于8月初承认龚萨雷兹为大选「合法赢家」。

秘鲁外交部长龚萨雷兹－奥莱切亚（Javier Gonzalez-Olaechea）也在大选后不久承认龚萨雷兹为委内瑞拉「总统当选人」，导致委国政府宣布断交。

但秘鲁总理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）今天否认秘鲁承认龚萨雷兹是委国合法领导人，立场显然大转弯。

委内瑞拉上次于2018年举行大选时，马杜洛在一片舞弊指控声中获宣告胜出。美国等多国最后承认时任国会议长瓜伊多（Juan Guaido）为代理总统，但瓜伊多从未掌握实权。反对派后来于2022年解散「临时政府」，瓜伊多这位一度备受爱戴的青年政治人物也消失在大众眼前。

由于龚萨雷兹坚称自己才是合法大选赢家，委国检方已对他发布逮捕令。