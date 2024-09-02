孟加拉学生要求引渡流亡前总理 印度面临外交难题

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（法新社新德里2日电） 孟加拉前总理哈希纳4周前在学生领导的示威抗议持续加剧下，搭乘直升机外逃至印度。孟加拉国内如今出现要求她返国受审呼声，分析家表示，她已成印度政府的外交难题。

孟加拉学生团体因为反对公务员职缺配额制度而在7月发起示威，但政府镇压抗议而逐渐升温成哈希纳（Sheikh Hasina）执政15年来最严重动乱，最后她于8月5日仓皇下台外逃，随后成立的孟加拉临时政府日前撤销了她的外交护照。

领导示威的孟加拉学生要求哈希纳从印度返国，为示威期间有抗议人士遭杀害接受审判。

但是遣送76岁的哈希纳回国，恐有损印度在其他南亚邻国眼中的地位，而印度正在这个区域与中国激烈竞争影响力。

致力解决冲突的智库「国际危机组织」（International Crisis Group）的基恩（Thomas Kean）说：「印度显然不会想把她引渡回孟加拉。」

基恩告诉法新：「这会向其他亲新德里的区域领袖传递不是非常正面的讯息…即印度最终不会保护你。」

而那些在哈希纳统治孟加拉期间受苦的人，现在为她的政府所犯下的暴行而公开敌视印度。

哈希纳出逃后的混乱中，孟加拉一些印度教信徒和寺庙被当作攻击目标，学生领袖和临时政府都谴责了这些攻击事件。

印度及孟加拉于2013年首次签署双边引渡条约，因此哈希纳是能被遣返回国面对刑事审判。

然而条约有一项条款规定，如果罪行具有「政治性质」，引渡要求可能会被拒绝。