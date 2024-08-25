孟加拉洪患趋缓 仍有30万民众栖身避难处所

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（法新社达卡25日电） 孟加拉救灾当局官员今天表示，历经了数天的致命洪灾后，国内低洼地区河水的水位正在消退，但有30万民众仍待在紧急避难处所且需要援助。

孟加拉的严重水患已造成至少18人死亡，这为本月初刚上台的新政府带来了更多挑战。

灾害管理部长艾萨姆（Faruk-e-Azam）说道，包括陆军、空军和海军联合部队在内的救援团队，正帮助那些被迫离开家园的民众，并为失去一切的灾民提供援助。

艾萨姆告诉法新社：「随着洪水开始退去，灾情正有改善。」

灾害管理部指出，有超过30万7000人目前待在避难处所，逾520万人受到这场洪患影响。

艾萨姆还说：「现在我们正努力恢复受影响地区的通讯，以便能发送救济食物…我们也采取措施，防止传染病蔓延。」

孟加拉先前历经长达数周的政治动荡，导致执政15年的总理哈希纳（Sheikh Hasina）倒台后逃往印度，诺贝尔和平奖得主尤努斯（Muhammad Yunus）领导的临时政府仍试图站稳脚跟，如今水灾又加剧这个国家的困境。

首都达卡（Dhaka）与主要港市吉大港（Chittagong）之间的公路和铁路损毁，想进入严重灾区变得相当困难，商业活动也受到扰乱。

季风降雨每年都会造成广大范围的破坏，但气候变迁正改变天气模式，使极端天气事件愈来愈多。