安达鲁西亚列车事故 目击者：现场如恐怖电影

afp_tickers

3 分钟

（法新社马德里19日电） 西班牙南部安达鲁西亚（Andalusia）地区发生两列高速铁路列车相撞事故，造成21人丧生70多人受伤。总理桑杰士（Pedro Sanchez）哀悼这是「痛彻心扉的一夜」。

西班牙铁路基础设施管理公司（ADIF）在社群平台X发文指出，这起事故发生在昨天晚间，一列自马拉加（Malaga）北上至马德里（Madrid）的民营业者Iryo 6189次列车，在阿达穆斯（Adamuz）附近出轨，冲上对向轨道，撞上行驶于该轨道、由马德里南下往维尔瓦（Huelva）的西班牙国家铁路（Renfe）列车，导致后者同样出轨。

警方发言人告诉法新社，事故已造成21人罹难。安达鲁西亚最高应变官员山斯（Antonio Sanz）则在记者会中表示，至少有73人受伤。他说：「死亡人数可能还会再增加。」并补充：「我们将面临极其艰难的夜晚。」

第2列从马德里南下维尔瓦的列车上，一名婉拒透露名字的女乘客向西班牙国家电视台表示，列车「剧烈摇晃后突然完全停下，一片漆黑」。

她形容自己在最后一节车厢中被甩来甩去，还看到行李掉到其他乘客身上。

「我身后的列车服务人员撞到头，流了血。还有小孩哭喊。」她说：「幸好我在最后一节车厢，我感觉自己像是捡回一条命。」

搭乘最先出轨列车、幸运生还的梅里亚科（Lucas Meriako）告诉西班牙电视台第6台（La Sexta）说：「现场宛如恐怖电影。」

他说：「我们感觉到后方传来剧烈撞击，整列车都像要坍塌、碎裂一样…许多人因为破碎玻璃受伤。」

总理桑杰士在X平台表示：「今天对我们国家来说，是因为阿达穆斯铁路悲剧而痛彻心扉的一夜。」

他又说：「没有任何言语能减轻这样大的痛苦，但我想让大家知道，整个国家在这艰难时刻都与你们同在。」

王室也在X发文表示，国王菲利佩六世（Felipe VI）与王后雷蒂西亚（Letizia）「怀着深切关切持续关注消息」，并向罹难者家属及亲友表达「最深切的哀悼，也祝愿伤者早日康复」。