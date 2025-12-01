宏都拉斯总统大选 川普属意候选人领先

afp_tickers

3 分钟

（法新社德古西加巴30日电） 宏都拉斯今天举行总统大选，在完成4成计票后，目前由美国总统川普力挺的在野「国家党」（PN）候选人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以4成得票率领先群雄。

截至计票完成41.28%时，阿斯夫拉以40.56%得票率居首；中间偏右自由党（PL）纳斯拉亚（Salvador Nasralla）38.9%紧追在后。

现任总统卡斯楚（Xiomara Castro）所属的左派执政党「自由重建党」（Libre）候选人蒙卡达（Rixi Moncada）以19.54%落居第三。国家报（El Pais）表示，这是自由重建党2011年由前总统赛拉亚（Manuel Zelaya）创立以来所遭遇最大挫折。

现年67岁的阿斯夫拉是建筑业大亨，也是宏国首都德古西加巴（Tegucigalpa）前市长；72岁的纳斯拉亚是电视名嘴，60岁的蒙卡达则是律师。

宏都拉斯这次大选受各界密切关注，在野的国家党和自由党候选人选前双双表示若胜选，可能恢复与台湾的外交关系。

目前大幅领先的两人都是右派在野党候选人，显示拉美可能又有国家将出现「右转」。

这次宏国大选另一最受瞩目议题，就是川普扬言若他所支持的阿斯夫拉落选，将会削减对宏都拉斯援助。宏都拉斯今天除进行总统大选，另还有国会全部128席议员及298名各级地方首长改选。

宏都拉斯长期受毒品交易与帮派暴力所苦。川普在选前最后几天大力支持阿斯夫拉，一定程度影响这场胶着的选战。

川普11月26日在社群媒体写道：「如果他（阿斯夫拉）没有胜选，美国不会把善款拿给坏人。」

自川普今年1月重返白宫以来，已有近3万宏都拉斯移民遭美国驱逐出境，这对人口1100万的宏都拉斯造成不小打击，因为去年海外侨民汇回国款项占宏国GDP的27%。