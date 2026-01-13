宏都拉斯选委会拒重新计票

（法新社德古西加巴12日电） 即将卸任的宏都拉斯总统卡斯楚要求重新计算去年11月大选的选票，但选委会今天拒绝接受命令。这次选举由美国总统川普支持的亲台派候选人阿斯夫拉胜出。

去年12月24日，保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura）获宣布当选宏都拉斯总统。这场选举因开票延误及舞弊指控而争议不断，结果经数周后才尘埃落定。

卡斯楚（Xiomara Castro）任期将于1月27日届满。她上周要求与川普（Donald Trump）见面，并称川普公开支持阿斯夫拉对选举「造成负面影响」，要求重新计票。

宏都拉斯监督选务的国家选举委员会（CNE）主席今天在社群平台X发布声明，称这项重新计票的命令「违宪且违法」、是在企图「篡夺」选举机关的独立性。

宏都拉斯武装部队首长瓦勒瑞欧（Hector Valerio）今天在记者会上告诉记者，军方支持国家选举委员会拒绝重新计票的决定。

阿根廷、玻利维亚、厄瓜多、巴拉圭、秘鲁、多明尼加共和国、哥斯大黎加与瓜地马拉等国政府，也对卡斯楚要求重新计票的举动表达反对。

美国国务院西半球事务局（Bureau of Western Hemisphere Affairs）10日也警告：「企图违法推翻宏都拉斯大选结果的行为，将产生严重后果。」

根据美国国务院的说法，国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天在华府会晤阿斯夫拉，双方讨论了「打击跨国犯罪、强化区域安全、吸引新的投资机会，以及终止非法移民的重要性」。

宏都拉斯现任左派总统卡斯楚2023年与台湾断交、和中国建交。阿斯夫拉则承诺，当选后将重新审视卡斯楚政府和中国所签协议，并指宏国和台湾有邦交时的情况「比现在好百倍」，当时宏国获得更多援助，贸易活动也更兴盛。