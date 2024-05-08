封口费案开庭 艳星作证川普发咒骂声被法官警告

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（法新社华盛顿7日电） 审理美国前总统川普封口费案的法官表示，川普今天在成人片女星「暴风女」丹尼尔斯出庭作证时「发出咒骂声」，谕令律师约束川普勿做出使证人心生畏惧之举。

根据今晚上网公告的正式审理纪录的摘录，承审法官莫城（Juan Merchan）与川普委任律师布兰希（Todd Blanche）私下沟通时表示：「我理解你的当事人（川普）此刻心烦意乱，但他让人听见在咒骂、让人看见在摇头，那样很轻蔑。」

本案核心人物丹尼尔斯（Stormy Daniels）疑似2006年某夜在一家饭店顶楼套房与川普共度春宵，她为此出庭作证，与川普直球对决。

丹尼尔斯时而露骨描绘这桩疑似婚外情的细节。川普早已否认有这段婚外情。

川普遭控伪造商业纪录，以掩饰2016年总统大选前几天支付丹尼尔斯13万美元（约新台币420万元），换取她闭口不谈两人曾经有过婚外情。

莫城表示，川普的噪音和姿势「有可能使证人心生恐惧，陪审团也可以看到」。他后来强调说，「我不会容忍这种情况」。

承审法官说他是在跟律师私下沟通时提出这个问题，因为「我不想让他（川普）感到难堪」。

莫城指出，当丹尼尔斯提到她用1本卷起来的杂志朝川普的臀部打下去时，他发现川普摇了摇头。委任律师布兰希则承诺说：「我会和他（川普）谈。」