尹锡悦遭逮捕 从明星检察官到南韩首位被捕在任总统

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（法新社首尔14日电） 南韩总统尹锡悦不过短短几年功夫就从明星检察官摇身一变成为总统，但在历经一连串丑闻和戒严风波之后，他如今成了该国史上第一位被逮捕的在任总统。

法新社报导，尹锡悦上个月3日晚间突然宣布戒严，几个小时之后国会便推翻戒严令，尹锡悦接着宣布解严。他于同月14日遭国会弹劾，旋即停职。

这几个星期以来他一直躲藏在首尔官邸之中，屡次拒绝到案说明也曾一度拒捕，直到今天终于遭戒严联合侦查组（联侦组）逮捕。

他是第1位被捕的在职总统，也是第3位遭国会表决弹劾的总统。如果宪法法院维持原判，他将是南韩史上第2位被解职的总统。

● 从明星检察官摇身变总统

尹锡悦1960年在首尔出生，大学攻读法律系，后来成为检察官和反贪先锋。

他曾指挥调查南韩首位女总统朴槿惠贪腐案，在朴槿惠后来因滥权遭定罪并入狱上，扮演着重要角色。

他也参与过朴槿惠之后的文在寅政府官员贪腐案，2019年时以检察总长身分起诉了时任总统文在寅的高阶幕僚。

尹锡悦深获当时在野的保守派国民力量党赏识，不久就被说服接下该党总统候选人的重任。

2022年3月大选，尹锡悦以南韩史上最小的差距险胜共同民主党对手李在明，成为总统。

● 万圣节到名牌包 争议不断

尹锡悦人气一向不高，他选战期间提出废除女性家族部的政见，让他在女性之间的好感度尤其低迷。而与他有关的丑闻则是一个接着一个来得又快又急。

这包括2022年梨泰院踩踏惨案。当年梨泰院举办大型万圣节庆祝活动，吸引过多民众群聚进而爆发踩踏，夺走150多条人命，尹锡悦政府遭控因应不当。

选民也把粮食价格飙涨、经济停滞不前、言论自由受限等归咎于尹锡悦政府。

尹锡悦还被控滥用总统否决权，最值得注意的就是他扼杀了一项法案，让本可针对第一夫人金建希涉嫌操纵股价而展开特别调查的法案，因此胎死腹中。

金建希2023年被偷拍到收受价值约2000美元（约新台币6.7万元）的名牌包，进一步打击尹锡悦声誉。尹锡悦坚称，妻子拒收名牌包会很失礼。

他的岳母崔银顺因在房地产交易伪造文书被判1年有期徒刑。她已于2024年5月出狱。

民众去年就已经针对尹锡悦发起弹劾连署请愿，引发的回响之大，国会网站一度出现延误和当机。

● 亲美政策获拜登赞 亲日路线失民心

身为总统，尹锡悦对核武北韩维持强硬立场，并进一步推升与固有盟邦美国的关系。

2023年，尹锡悦在访问白宫时高唱西洋老歌「美国派」（American Pie），惊艳全场，连美国总统拜登都叹说「我压根不知道你会唱歌」。

不过他的亲日路线，对还未走出日本殖民朝鲜半岛阴霾的南韩人民来说，非常不讨好。

而自反对党共同民主党去年4月拿下国会多数席次以来，尹锡悦就成了「跛脚鸭」总统。共同民主党最近并削减了尹锡悦政府提出的预算。

尹锡悦上个月3日晚间透过电视转播宣布戒严，当时表示，实施戒严是为了「铲除威胁国民自由与幸福的无耻亲北韩叛国势力」。总统办公室随后说尹锡悦是试图藉由戒严来打破立法僵局。

但有分析人士认为，尹锡悦以政治困境为由实施南韩1980年代以来的首次戒严，实在太荒谬。

美国智库传统基金会（Heritage Foundation）资深研究学者克林诺（Bruce Klingner）说：「尹锡悦的作为，让南韩几十年来在摆脱其独裁历史的各项努力遭遇重挫。」