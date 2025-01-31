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尼加拉瓜国会通过修宪 巩固奥蒂嘉夫妇绝对权力

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（法新社哥斯大黎加圣约瑟30日电） 尼加拉瓜国会今天批准宪法修正案，强人总统奥蒂嘉与妻子穆丽优因此获得对所有国家权力的控制权，穆丽优也晋升为「共同总统」。

因侵犯人权而遭西方制裁的奥蒂嘉（Daniel Ortega）先前自行提出这项改革，同时将这个中美洲国家的总统任期从5年延长到6年。

这赋予这位79岁的前游击队员与他的73岁妻子穆丽优（Rosario Murillo）协调所有立法、司法、选举与监督机构的权力，这些机构先前根据宪法都是独立运作。

美国律师布罗迪（Reed Brody）说：「这些大刀阔斧的改变代表尼加拉瓜的法治与基本自由遭到破坏。」布罗迪是评估尼加拉瓜人权状况的联合国专家小组成员。

他又说：「奥蒂嘉与穆丽优已将他们的绝对权力载入宪法巩固。」

奥蒂嘉所属执政党「桑定民族解放阵线」（FSLN）控制的国民议会（National Assembly）在社群媒体宣布，这项改革「完全获得批准」。桑定民族解放阵线是一个由游击队转型为政党的组织，曾在1979年推翻一位获得美国支持的独裁者。

奥蒂嘉的做法愈来愈专制，在副总统穆丽优的支持下，强化对国家各部门的控制，批评人士称这是有裙带关系的独裁统治。

奥蒂嘉在1985年到1990年首度担任总统，并于2007年再度掌权。自那之后，奥蒂嘉监禁了数以百计的反对者，无论是真正的政敌或被视为对立的反对派。

自2018年发生大规模抗议活动以来，奥蒂嘉政府关闭了5000多个非政府组织（NGO），联合国估计当年的示威镇压造成超过300人死亡。

此外，数以千计的尼加拉瓜人流亡国外，奥蒂嘉政权也遭到美国与欧洲联盟（EU）制裁。大多数的独立与反对派媒体现在都在国外运作。

经修订的宪法将尼加拉瓜定义为「革命性」和社会主义国家，并将桑定民族解放阵线的红黑党旗列为国家象徵之一。

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