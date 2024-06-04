尼坦雅胡可望4度赴美国会演说 日期尚未敲定

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（法新社华盛顿/耶路撒冷3日电） 美国媒体今天报导，以色列总理尼坦雅胡本月13日将在美国国会发表演说；然而，尼坦雅胡办公室和以色列国会消息人士表示，演说日期尚未敲定。

美国政治新闻网站「酒杯新闻」（Punchbowl News）、Politico等媒体均报导尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）将于6月13日在美国联邦参众两院联席会议发表谈话。

不过，尼坦雅胡的办公室后来告诉以色列媒体说，他赴美国国会演说的日期「尚未敲定」，但不会是在6月13日，因为当天是犹太节日。

更何况拜登上述时间点也预料将前往义大利，出席本月13日到15日的七大工业国集团（G7）峰会。

此时，尼坦雅胡正因加萨（Gaza）战争酿大批平民死伤而遭到抨击，与美国总统拜登政府的关系也日趋紧张。各方均施压以色列和巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）达成永久停火协议。

哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部，据以色列官方数据统计共造成1194人死亡，其中大多是平民；以色列随后对哈玛斯控制的加萨走廊发动报复攻击，迄今未歇，据当地卫生部估计，加萨已有超过3万6470人丧生。

拜登上个月底宣布所谓的以色列3阶段计画，目标在结束加萨冲突、释放所有人质，并在哈玛斯不再掌权的情况下，重建这处饱受重创的巴勒斯坦地区。

尼坦雅胡办公室则强调，除非以色列「实现所有目标」，包括摧毁哈玛斯的军事和治理能力，否则哈玛斯去年10月7日发动突袭挑起的这场战争将会持续下去。

美国联邦参、众议院4位政党领袖上周在一封声援以色列的信中，邀请尼坦雅胡在国会联席会议发表演说。他们在信中表达对「以色列对抗恐怖行动的支持，尤其是在哈玛斯持续扣押美国与以色列公民作为人质的情况下」。

外国领袖在美国国会联席会议发表演说是罕见荣誉，通常只有美国最亲密盟友或国际重要人物才能获此殊荣。尼坦雅胡先前已发表过3次这类谈话，最近一次是在2015年。

若接下来敲定演说日期，将使尼坦雅胡成为第一位4度在美国国会联席会议发表演说的外国领袖，打破他目前与英国前首相邱吉尔（Winston Churchill）同为3次的纪录。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）