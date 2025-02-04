尼坦雅胡将会川普 讨论以色列哈玛斯停火后续

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（法新社华盛顿4日电） 在以色列总理尼坦雅胡预定今天在华府与美国总统川普会面之前，以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯已表示，他们准备好为双方脆弱的加萨走廊停火协议进入新阶段展开谈判。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是川普（Donald Trump）1月20日重返执政后首位访问白宫的外国领导人，对此尼坦雅胡表示，这「实实在在证明了以色列与美国的结盟关系有多强韧」。两人将讨论加萨走廊（Gaza Strip）停火前景及终结战争的努力。

就在这场会面即将展开前的几小时，尼坦雅胡的办公室发布声明表示，以色列将在本周稍晚派代表团至卡达首都杜哈进行谈判。

这份声明是尼坦雅胡先在华府与川普的顾问会晤后发出，与会者包括美国的中东特使魏科夫（Steve Witkoff）。声明写道：「以色列正准备让工作层级代表团在本周末前往杜哈，以讨论关于（停火）协议继续实施的技术性细节。」

哈玛斯（Hamas）先前已表示，他们准备好谈判第2阶段停火。这是由卡达、埃及和美国斡旋出的阶段，目标是确保其余人质全数获释，以及规划迈向终战的步骤。

尼坦雅胡在启程前往华府前表示，以色列分别在加萨走廊和黎巴嫩与哈玛斯和真主党（Hezbollah）的作战，以及与伊朗的对抗冲突，已使得中东的「版图重绘」。

他还说：「我相信在与川普总统密切合作下，我们能够进一步重绘（版图），且结果更好。」