尼坦雅胡：许多迹象显示伊朗最高领袖已丧命

（法新社耶路撒冷28日电） 以色列总理尼坦雅胡今天在电视上发布声明指出，有愈来愈多迹象显示，伊朗最高领袖哈米尼已在美国及以色列联手发动的攻势中身亡。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）说道：「今天上午，在一次强而有力的突袭中，暴君哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）位在德黑兰市中心的官邸园区已被摧毁…愈来愈多迹象显示，这名暴君已不在人世。」

自美国与以色列今天对伊朗发动攻击以来，哈米尼一直没有公开露面。

尼坦雅胡也在电视演说中提到，只要有必要，美以两国的军事行动将持续下去。

尼坦雅胡还说，这场攻势导致多位伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）指挥官及核计画高阶官员丧生。

「未来几天，我们将再打击这个恐怖主义政权的数以千计目标。」

伊朗外交部发言人巴格赫里（Esmaeil Baghaei）先前接受美国广播公司新闻网（ABC News）访问时表示，哈米尼及伊朗总统裴泽斯基安（Masoud Pezeshkian）均「安然无恙」。

美国有线电视新闻网（CNN）分析师麦格克（Brett McGurk）谈到，如果哈米尼丧命，伊朗最高领袖的继任程序会如何进行并不是非常明确。