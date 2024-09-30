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尼泊尔季风暴雨洪灾 死亡增至192人

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（法新社加德满都30日电） 喜马拉雅山国度尼泊尔季风豪雨酿成洪灾，至今累计已192人丧生。洪水消退后，搜救人员今天在首都加德满都遭毁坏的屋舍中遍寻，盼能救出生还者。

尽管南亚每年6至9月的季风季各地常出现致命洪水和土石流，但专家表示，气候变迁正使得情况更加严重。

加德满都（Kathmandu）一带遭遇20多年来最严重豪雨后，整片地区泡在水中。由于土石流切断公路，导致加德满都与尼泊尔其他地区间的交通一度中断。

尼泊尔内政部发言人狄瓦里（Rishi Ram Tiwari）告诉法新社：「已有192人通报死亡，另有31人失踪。我们现在全力进行搜救，包括针对被困在高速公路上的人。」

尼泊尔警方发言人卡齐（Dan Bahadur Karki）对法新社表示，加德满都南方的一条高速公路上爆发土石流冲入车辆，造成至少35人被活埋。

总部设于加德满都的智库「国际山区整合发展中心」（International Centre for Integrated Mountain Development，ICIMOD）指出，贯穿加德满都的巴格马蒂河（Bagmati River）周遭被杂乱无章的都市化侵入，加重了灾情。

尼泊尔军方表示，已有4000多人获救，军方出动直升机、快艇和橡皮筏将受困民众带往安全地点。

尼泊尔气象局表示，初步资料显示，截至28日上午，有14个县的气象站测到24小时内累积降雨量破历史纪录。

加德满都机场的1个监测站则记录到累积降雨量达240毫米，是2002年以来的最高纪录。

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