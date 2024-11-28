知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽

瑞士年度飞禽首次由公众而非专家评审团选出。 Keystone-SDA

瑞士公众将知更鸟(Robin)选为2025年瑞士年度飞禽。知更鸟胸前羽毛火红，歌声清脆动听，是瑞士花园和森林中最常见的鸟类之一。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Robin named Swiss Bird of the Year 2025 更多阅览 Robin named Swiss Bird of the Year 2025

Deutsch de Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2025 gekürt 原版 更多阅览 Rotkehlchen zum Vogel des Jahres 2025 gekürt

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

瑞士鸟类协会BirdLife于周二(11月26日)宣布，12’000余人参与了此次全国评选活动。这也是“年度飞禽”首次由公众，而非专家评审团评出。排在知更鸟之后的选手分别是长尾山雀(long-tailed tit)、绿啄木鸟(green woodpecker)和茶腹䴓(nuthatch)。

据Birdlife介绍，知更鸟的高人气主要得益于它全年无休。多数知更鸟会在秋季飞往地中海地区，享受那里的温暖气候。但同时，其他种类的知更鸟则从更加偏北的地区迁入瑞士过冬。

知更鸟嗓音悠扬而清脆，是清晨最早出勤的鸟类之一，夜间最晚收工的鸟群里也有它。不仅如此，知更鸟还是少数会在秋季以及晴朗的冬日引吭高歌，保卫其冬季觅食领地的鸟类。

知更鸟是瑞士最常见的繁殖鸟类之一，三月底开始繁衍后代。它们用苔藓、树叶和植物的茎杆筑巢，并利用地面将其完美伪装，例如藏在灌木丛下或树木粗壮的根茎中。知更鸟通常一年繁殖两次。