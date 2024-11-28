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知更鸟当选2025年瑞士年度飞禽

瑞士年度飞禽首次由公众而非专家评审团选出。
瑞士年度飞禽首次由公众而非专家评审团选出。 Keystone-SDA

瑞士公众将知更鸟(Robin)选为2025年瑞士年度飞禽。知更鸟胸前羽毛火红，歌声清脆动听，是瑞士花园和森林中最常见的鸟类之一。

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Keystone-SDA

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瑞士鸟类协会BirdLife于周二(11月26日)宣布，12’000余人参与了此次全国评选活动。这也是“年度飞禽”首次由公众，而非专家评审团评出。排在知更鸟之后的选手分别是长尾山雀(long-tailed tit)、绿啄木鸟(green woodpecker)和茶腹䴓(nuthatch)。

据Birdlife介绍，知更鸟的高人气主要得益于它全年无休。多数知更鸟会在秋季飞往地中海地区，享受那里的温暖气候。但同时，其他种类的知更鸟则从更加偏北的地区迁入瑞士过冬。

知更鸟嗓音悠扬而清脆，是清晨最早出勤的鸟类之一，夜间最晚收工的鸟群里也有它。不仅如此，知更鸟还是少数会在秋季以及晴朗的冬日引吭高歌，保卫其冬季觅食领地的鸟类。

知更鸟是瑞士最常见的繁殖鸟类之一，三月底开始繁衍后代。它们用苔藓、树叶和植物的茎杆筑巢，并利用地面将其完美伪装，例如藏在灌木丛下或树木粗壮的根茎中。知更鸟通常一年繁殖两次。

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