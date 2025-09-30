川普上传AI医疗床影片重炒阴谋论 网路一片哗然

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普上传一段疑似AI生成影片，影片中他承诺每位美国人都能使用拥有治百病「医疗床」（MedBed）的医院，重炒过去早已被揭穿的阴谋论，引发网路一片哗然。

这段深伪影片27日发布在美国总统川普在自家社群平台真实社群（ Truth Social）的帐号，目前已被删除。影片模仿福斯新闻（Fox News）片段风格，并由他的媳妇赖拉．川普（Lara Trump）介绍一个虚构的白宫「历史性新医疗体系」。

接着，影片中假造川普在椭圆形办公室中宣布：「每位美国人很快都会收到属于自己的医疗床卡」，保证能使用「由顶尖医师主持、配备最先进科技的新医院」。

问题是这样的医院根本不存在。

所谓「医疗床」（MedBed）是极右派和匿名者Q（QAnon） 阴谋论圈子流行的说法，指一种想像中的医疗装置，据称能治愈从气喘到癌症的任何疾病。

部分匿名者Q信徒甚至相信，「医疗床」技术曾被用来让美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）遇刺后仍存活多年，并被神秘的政府阴谋集团刻意隐匿，不向一般民众开放。

「阴谋论者：女性、极端主义与归属的诱惑」（The Conspiracists: Women, Extremism, and the Lure of Belonging）一书作者，同时也是研究员的库克（Noelle Cook）质疑：「当掌权者不断误导群众时，我们又该如何把人们带回共同的现实？」

川普后来删除了这篇争议性贴文，但没有提出任何解释。白宫对法新社的置评请求也未立即回应。

阴谋论专家罗斯柴尔德（Mike Rothschild）表示：「下次川普接受提问时，我希望有人能问他，为什么要分享然后又删除一段宣称『医疗床医院能立即治病』的AI垃圾影片。他是觉得那个好笑？或认为是真的？还是以为那是自己过去的演讲？」

福斯新闻告诉美国科技网站The Verge，这段假影片「从未在福斯新闻频道或任何福斯新闻媒体平台播出」。