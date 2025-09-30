The Swiss voice in the world since 1935

川普上传AI医疗床影片重炒阴谋论　网路一片哗然

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普上传一段疑似AI生成影片，影片中他承诺每位美国人都能使用拥有治百病「医疗床」（MedBed）的医院，重炒过去早已被揭穿的阴谋论，引发网路一片哗然。

这段深伪影片27日发布在美国总统川普在自家社群平台真实社群（ Truth Social）的帐号，目前已被删除。影片模仿福斯新闻（Fox News）片段风格，并由他的媳妇赖拉．川普（Lara Trump）介绍一个虚构的白宫「历史性新医疗体系」。

接着，影片中假造川普在椭圆形办公室中宣布：「每位美国人很快都会收到属于自己的医疗床卡」，保证能使用「由顶尖医师主持、配备最先进科技的新医院」。

问题是这样的医院根本不存在。

所谓「医疗床」（MedBed）是极右派和匿名者Q（QAnon） 阴谋论圈子流行的说法，指一种想像中的医疗装置，据称能治愈从气喘到癌症的任何疾病。

部分匿名者Q信徒甚至相信，「医疗床」技术曾被用来让美国前总统甘乃迪（John F. Kennedy）遇刺后仍存活多年，并被神秘的政府阴谋集团刻意隐匿，不向一般民众开放。

「阴谋论者：女性、极端主义与归属的诱惑」（The Conspiracists: Women, Extremism, and the Lure of Belonging）一书作者，同时也是研究员的库克（Noelle Cook）质疑：「当掌权者不断误导群众时，我们又该如何把人们带回共同的现实？」

川普后来删除了这篇争议性贴文，但没有提出任何解释。白宫对法新社的置评请求也未立即回应。

阴谋论专家罗斯柴尔德（Mike Rothschild）表示：「下次川普接受提问时，我希望有人能问他，为什么要分享然后又删除一段宣称『医疗床医院能立即治病』的AI垃圾影片。他是觉得那个好笑？或认为是真的？还是以为那是自己过去的演讲？」

福斯新闻告诉美国科技网站The Verge，这段假影片「从未在福斯新闻频道或任何福斯新闻媒体平台播出」。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
4
36 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
37 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团