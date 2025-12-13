川普与泰柬领袖通话 称双方同意停止边境冲突

3 分钟

（法新社曼谷12日电） 美国总统川普今天表示，泰国与柬埔寨已同意停止在具争议的边境地区交火。这场冲突本周造成至少20人丧生。

这两个东南亚邻国爆发的最新战斗，源自双方对长达800公里的殖民时期所划边界的长期争议，战火导致双方约50万人流离失所。

泰国与柬埔寨相互指责对方再度点燃战火。

川普在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文写道：「今天早上，我与泰国总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和柬埔寨总理洪马内（Hun Manet）针对这场不幸再度爆发的长期战争，进行了非常良好的对话。」

他说：「他们同意自今天傍晚起停止一切射击，回到我与他们在马来西亚伟大的首相安华（Anwar Ibrahim）协助下达成的原始和平协议。」他指的是7月达成的协议。

川普指出：「这两个国家准备好维持和平，并与美国持续发展贸易。」同时，川普也感谢安华的协助。

稍早，阿努廷在与川普通话后表示：「必须向世界宣布，柬埔寨将遵守停火协议。」

阿努廷说：「违反协议的一方需要解决（局势），而不是遭违反的那方。」他又说，他与川普的通话「进行得很顺利」。

今年7月，泰国与柬埔寨发生连续5天的激烈冲突后，双方在美国、中国以及身为东南亚国家协会（ASEAN）主席国马来西亚斡旋下达成停火协议。

10月，川普支持泰国与柬埔寨发表的后续联合宣言，并在双方同意延长停火后，大力宣扬新的贸易协议。然而，到了11月，泰国在士兵于边境遭地雷炸伤后，暂停了相关协议。 在泰国东北部武里喃省（Buriram），撤离的农民吉拉桑（Jirasan Kongchan）说，和平应该透过双边直接对话达成，而不是透过外国调停。

50岁的吉拉桑说：「我希望泰国与柬埔寨先彼此清晰且果断地进行对话。如果柬埔寨再度破坏和平（协议），东协国家应该介入，或许可以实施某种制裁。」